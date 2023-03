10ª edição do Prefeitura no Bairro anuncia melhorias na Saúde, Educação e Segurança Pública para o bairro Jardim das Oliveiras e região

Um Governo mais próximo da população! A 10ª edição do projeto Prefeitura no Bairro recebeu mais de 1.000 pessoas durante a manhã do último sábado (25), na Escola Municipal Benedito de Paula Filho, no bairro Jardim das Oliveiras, que abrangeu ainda moradores dos bairros Villa Verde e Villa Mayor. A ação uniu atividades de saúde, cultura, educação, entretenimento, meio ambiente, segurança, esporte, trabalho e emprego, uma iniciativa que torna mais eficiente as estratégias de atendimento da gestão pública.

Entre os mais de 40 serviços oferecidos o evento realizou exames de acuidade visual gratuito por meio do projeto “Visão para Todos”, da Fundação de Lions Club International (LCIF). Além disso, houve também a atualização de vacinas do calendário vacinal adulto e infantil, orientações de doenças sexualmente transmissíveis, saúde bucal, nutrição e distribuição de escovas de dente a crianças, adolescentes e população carente.

Durante seu pronunciamento, o prefeito Robson anunciou para a região a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), iluminação de LED e cobertura da quadra da Escola Municipal Benedito de Paula Filho. O prefeito também aproveitou a oportunidade para reforçar o compromisso firmado pela gestão de aproximar a prefeitura da população.

“São 10 edições do Prefeitura no Bairro, 10 regiões contempladas com serviços da Administração Municipal, e a gestão fica muito feliz em poder oferecer isso para a população. Anunciamos melhorias relacionadas à saúde, educação e segurança, a população precisa disso, e nós temos o compromisso de oferecer o melhor para a cidade”, reitera o prefeito.

A costureira Jucélia Aparecida Santos Silva participou pela primeira vez do Prefeitura no Bairro e contou o que achou do evento. “Achei muito legal, ótimo atendimento, fui muito bem tratada, o pessoal é muito acolhedor e a gente se sente muito bem com todo esse carinho. Para quem não conhece o projeto, eu indico para que as pessoas possam ir nas próximas edições, que tenho certeza que vão gostar muito”, destaca.