2ª edição do Festival Paralímpico reúne mais de 200 inscritos na Praça da Juventude

A inclusão e o incentivo ao esporte foram os pilares do 2º Festival Paralímpico, realizado na manhã do último sábado (24), na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos. Os 212 inscritos, crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos, tiveram a oportunidade de interagir e praticar três modalidades esportivas: voleibol sentado, bocha e atletismo.

De acordo com o assessor municipal de Esportes Especializados, Danilo Borges, as atividades buscaram refletir sobre a importância da inclusão e foram desenvolvidas em alusão ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico, comemorado em 22 de setembro.

“O festival não foi de competição, mas, sim, demonstrativo, onde os jovens vivenciaram as modalidades paralímpicas. Em forma de rodízio, durante a manhã, os inscritos praticaram todos os esportes. Foi a oportunidade das pessoas com e sem deficiência estarem juntas para que pudessem conhecer um pouco da realidade do outro, refletindo que é possível, sim, conviver com as diferenças”, destaca Danilo.

O 2º Festival Paralímpico foi um evento de mobilização nacional realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, sob a coordenação da Assessoria Municipal de Esportes Especializados.