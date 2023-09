2ª etapa do Festival Paralímpico Brasileiro recebe mais de 100 participantes na Praça da Juventude

Promover o esporte e a inclusão entre crianças e adolescentes. Foi assim a 2ª etapa do Festival Paralímpico Brasileiro 2023, realizado no último sábado (23), na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos. O evento reuniu cerca de 100 crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, familiares e equipe da Secretaria Municipal de Esportes.

O objetivo do Festival foi proporcionar ao público infantojuvenil, com ou sem deficiência, a vivência, a inclusão, a experiência e socialização por meio da prática de quatro modalidades paralímpicas: atletismo, bocha, parabadminton e voleibol sentado.

O festival é promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e acontece em 70 cidades-sedes do país para celebrar o Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Esta foi a 2ª etapa do evento em 2023. A primeira foi realizada em maio.

Vivian Sardinha, neuropsicopedagoga e mãe de Hugo Romeu, de 7 anos, conta como o esporte faz a diferença na vida do filho, que é aluno da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

“É muito importante essa parceria entre Administração Municipal e a comunidade em prol do esporte e do incentivo à prática esportiva, principalmente para aqueles que possuem alguma deficiência. Dessa forma, crianças e adolescentes, juntamente com o apoio familiar, podem participar ativamente de projetos e iniciativas do município e receber o estímulo necessário para uma boa socialização e desenvolvimento”, afirma.

Segundo o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), é uma alegria imensa poder sediar, mais uma vez, um evento tão grandioso como o Festival Paralímpico.

“Ver tantas crianças e adolescentes, com seus familiares, reservando a manhã de sábado para se dedicarem ao esporte, nos deixa realmente muito felizes. Um evento de tamanha relevância, estimula a prática esportiva, envolve toda a população e reforça a nossa admiração aos atletas paralímpicos”, ressalta.