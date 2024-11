2ª Maratona Aquática Solidária arrecada alimentos para famílias carentes

Araxá foi palco de um evento que uniu esporte e solidariedade. A 2ª Maratona Aquática Solidária de Araxá, realizada no Centro Esportivo Álvaro Maneira, antigo ATC, reuniu dezenas de participantes em um revezamento de natação que durou 12 horas ininterruptas. O evento arrecadou cestas básicas e alimentos que serão destinados a instituições assistenciais e famílias em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa, promovida pelos professores Ernani Montandon e Jhonathan Castro, contou com a parceria das Secretarias Municipais de Esporte e de Saúde, com a cessão do espaço, apoio logístico e ambulatorial.

A organização também recolheu alimentos e arrecadou doações durante a transmissão ao vivo. Com o recurso, foram adquiridas até o momento 97 cestas básicas.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), destaca a importância de eventos como este para Araxá. “A 2ª Maratona Aquática Solidária é um exemplo de como o esporte pode ser uma poderosa ferramenta para promover o bem social. Estamos muito satisfeitos em apoiar uma iniciativa que não apenas incentiva a prática esportiva, mas também estende a mão para quem mais precisa”, ressalta.