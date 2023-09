2ª rodada do Ruralão 2023 acontece neste final de semana

A 2ª rodada do 30º Campeonato Ruralão acontece neste fim de semana. Três campos recebem os jogos no sábado (9) e domingo (10). Esta edição conta com 18 equipes, que estão divididas em três chaves (A, B e C). Cada time se enfrenta em turno único dentro de seus respectivos grupos, e as cinco melhores equipes de cada grupo se classificam para a próxima fase eliminatória.

Confira os jogos da 2ª rodada

Sábado (9)

– São Pedro x Santo Antônio, às 14h30, Arena do Cachorrão

– Santa Vitória x Ajesp, às 14h30, Estádio Chácara Dona Adélia

– Boca Júnior x Audax, às 16h30, Estádio Chácara Dona Adélia

Domingo (10)

– Sítio Três Colinas x Capela, às 8h30, Estádio Cetap – Tapira

– Pântano x Grêmio Planeta, 8h30, Arena do Cachorrão

– Chácara Dona Adélia x Aliança, 8h30, Chácara Dona Adélia

– Novo Horizonte x Curva de Rio, às 10h30, Estádio Cetap – Tapira

– Amigos x Gondins, 10h30, Arena do Cachorrão

– Vale x Fazenda Máfia, 10h30, Estádio Chácara Dona Adélia