2º Neste Natal Seja Luz começa com shows e iluminação natalina em diversos pontos de Araxá

O primeiro fim de semana da 2ª Edição do Neste Natal Seja Luz marcou a inauguração da Iluminação de Natal em Araxá, com apresentações musicais para todos os gostos na Praça Arthur Bernardes. A programação teve início no sábado (3) e continuou no domingo (4). As atrações vão até o dia 20 de dezembro, em vários pontos da cidade.

O evento é uma realização da Prefeitura de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades e teve a apresentação musical do coral dos alunos do projeto Juventude em ConSerto, com participação do Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, em 2022 a programação do Neste Natal Seja Luz está mais abrangente. “A intenção é que mais pessoas tenham acesso gratuito às atrações culturais e transcendam o espírito de Natal. Também, por meio da Lei Municipal Calmon Barreto, contemplamos com uma premiação financeira os artistas de Araxá, que se apresentarão no evento”, destaca.

Para o prefeito Robson Magela, o intuito da 2ª edição do Neste Natal Seja Luz é aproximar a magia do Natal às pessoas por meio de atrações e pontos de luz espalhados por toda a cidade. “Além disso, após um período sensível para a economia em razão da pandemia, é também a oportunidade de fomentarmos o comércio local, trazendo as pessoas às ruas para viver o espírito natalino. Isso com atrações culturais, iluminação e comércio aquecido”, ressalta.

Iluminação

A CDL, por meio de um repasse de R$ 2 milhões do Município, ficou responsável por executar a iluminação em 24 pontos da cidade. Segundo o presidente da entidade, Paulo Nessralla, a parceria com o executivo vai proporcionar ganhos tanto para a população quanto para o comércio de Araxá.

“Nós ficamos encantados por estarmos responsáveis por uma atividade extremamente específica, que traz alegria, que traz um momento de felicidade, que fomenta o comércio e gera emprego e renda”, reitera.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano César, acrescenta que todas as ações que fomentam o turismo na cidade são importantes para atrair mais investimentos. “Não adianta a gente investir na cidade economicamente e financeiramente, se a gente não investir no lado humano, naquele sentimento de pertencimento da população para com a cidade”, pondera.

O assistente administrativo, Luane Ketlyn dos Reis, compareceu para prestigiar a apresentação da cunhada no coral de abertura e também levou o filho. “A gente ainda não tinha visto toda a iluminação. Eu até tirei uma foto antes da decoração estar pronta para depois mostrar para o pessoal lá em casa, para todo mundo ir dar uma olhada, porque está bem bonito”, conta.

Confira a programação completa no link ( https://bit.ly/3P0PQNJ ).