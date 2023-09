2º Torneio de PingPong do Clube Araxá está chegando

Depois do sucesso absoluto do primeiro torneio, estamos de volta para mais uma rodada de jogos emocionantes e muita diversão. E o melhor: agora aberto para não sócios, mas as vagas são limitadas, então garanta a sua vaga já!



Data: 30/09 e 01/10 Local: Clube Araxá



Não perca a chance de ser coroado como um dos melhores no tênis de mesa. E para tornar a competição

ainda mais emocionante, teremos troféus para os 3 primeiros colocados.

Para se inscrever e receber mais informações, entre em contato com:

Gabriel: 99256-8490 ou Guilherme: 98808-8388



Venha mostrar suas habilidades, fazer novos amigos e viver momentos inesquecíveis no Clube Araxá. A

contagem regressiva começou!