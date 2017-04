3° Torneio do Servidor Municipal de Futebol Society começa no dia 24

Sete equipes vão participar do 3° Torneio do Servidor Municipal de Futebol Society, organizado pela Secretaria de Esportes. A competição acontece entre os dias 24 e 28 deste mês, na campo Chácara Dona Adélia, bairro Novo Santo Antônio. A abertura oficial é na próxima segunda (24), às 18h30.

Os jogos congregam a participação de servidores efetivos, comissionados, contratados ou terceirizados da Prefeitura Municipal de Araxá. De acordo com o assessor de Esportes Amador e Rural, José Antunes Soares Júnior (Dedé), a cada ano a Administração Municipal procura fazer sempre o melhor para o servidor público convidando todos a participar do torneio.

“A competição é valorizada por todos os servidores e, nada mais justo, a gente se dedicar na organização deste torneio para realmente homenagear o servidor público. É uma satisfação muito grande da Secretaria Municipal, por meio da Assessoria de Esportes Amador e Rural promover essa competição”, comenta o assessor.

As equipes A, B e C estão na chave A, enquanto que, D, E, F e G compõe a chave B. Todos jogam entre si dentro das respectivas chaves e os dois melhores de cada grupo passam para a semifinal. Os vencedores decidem o Torneio do Servidor Municipal de Futebol Society.

Caso haja empate em número de pontos na classificação final da 1ª fase, os critérios de classificação seguem a ordem estabelecida por número de vitórias, saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio.

Após passada a 1ª fase, os jogos que terminarem empatados na semifinal e na final terão prorrogação de 14 minutos, divididos em dois tempos de sete minutos, sendo que persistindo o placar da igualdade, as duas equipes irão para as cobranças de pênaltis.

O assessor Dedé ressalta que a premiação dos campeões será no dia 1° de maio, Dia do Trabalhador, durante a Festa do Servidor Municipal promovida pela Prefeitura de Araxá.

“Primeiramente agradecer ao prefeito Aracely de Paula que sempre apoiou esta iniciativa. Também a Régia Côrtes, superintendente de Turismo, e o Geraldo Lima Júnior, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, que nos convidaram para fazer essa premiação na festa do servidor público. A entrega da premiação na festa é muita merecedora porque eles representam muito para a Prefeitura Municipal de Araxá. É uma comunhão de amizade, então é importante que todos participam”, conclui Dedé.

O secretário de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, salienta que esse é um momento propício de demonstrar mais uma vez a importância que tem o servidor público para a Administração Municipal. “O prefeito Aracely de Paula traz, de alguma forma, a valorização do servidor municipal. Para nós, da Secretaria Municipal de Esportes, não é diferente, o prefeito vem com essa proposta, entendemos a sua importância e estamos imbuídos nessa responsabilidade de fazer com que no dia 1° de maio, nós possamos realizar tudo que é de importante ao servidor”, ressalta o secretário.

Assim como no ano passado, o Torneio do Servidor Municipal de Futebol Society antecede a festa do Servidor Municipal que será realizada no dia 1° de maio e a entrega da premiação sendo efetuada no Dia do Trabalhador no Parque de Exposições Agenor Lemos.

Equipes participantes

– Equipe A: Segurança

– Equipe B: Procuradoria

– Equipe C: Câmara Municipal de Araxá

– Equipe D: Esportes

– Equipe E: Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA)

– Equipe F: Terceirizado

– Equipe G: Serviços Urbanos

Tabela

– Segunda-feira, 24 de abril, a partir das 19h: A x B / D x E / F x G

– Terça-feira, 25 de abril, a partir das 19h: A x C / D x F / E x G

– Quarta-feira, 26 de abril, a partir das 19h: C x B / D x G / F x E

– Semifinal: quinta-feira, 27 de abril

– Final: sexta-feira, 28 de abril

Premiação

– Troféus e medalhas para os finalistas do Torneio do Servidor Municipal de Futebol Society

– Troféus para goleiro menos vazado, artilheiro e disciplina