Futebol Feminino: Araxá conquista título na Copa Ultimate Girls 2024

As alunas do projeto de futebol feminino Estrelas do Amanhã, da Prefeitura de Araxá, foram campeãs da Copa Ultimate Girls 2024, realizada no município de Perdizes, neste domingo (7). O torneio contou com a participação de seis equipes de Santa Juliana, Nova Ponte, Perdizes e Araxá.

Na final, a equipe araxaense venceu o time Fênix Perdizes nos pênaltis com o resultado de 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. O gol decisivo que decretou o título foi marcado pela jogadora Luana.

O projeto Estrelas do Amanhã é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e contempla crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos. As aulas são realizadas na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos, e no Estádio Municipal Fausto Alvim, duas vezes por semana, nos períodos da manhã e tarde.

Para mais informações, o contato é pelo telefone (34) 3669-8055 ou (34) 99273-9092 (Whatsapp).