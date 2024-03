‘Será inesquecível!’: embaixadora da Copa do Mundo de MTB apresenta Araxá a 40 países

Araxá está prestes a receber o maior evento do Mountain Bike no Brasil em 2024. Entre os dias 18 e 21 de abril atletas e turistas de 40 países participam na cidade da UCI Mountain Bike World Series. Para garantir que todos os participantes e visitantes brasileiros e internacionais, se sintam verdadeiramente bem-vindos, a embaixadora do evento, a atleta Jane Porfírio, está liderando uma campanha para promover a hospitalidade e o encanto pela cidade de 111 mil habitantes.

“Araxá tem a tradição de receber bem seus visitantes e tenho certeza de que mais uma vez vamos encantar a todos com as nossas belezas naturais, arquitetônicas e principalmente com um povo acolhedor e que ama o mountain bike”, diz Jane.

Boas-vindas

Para dar início à campanha, Jane Porfírio lançou esta semana um vídeo de boas-vindas. Com versões legendadas em português, inglês e espanhol, o vídeo foi estrategicamente compartilhado nas redes sociais da atleta e da Copa Internacional de Mountain Bike. A produção também será enviada a todas as delegações que vão participar do evento, alcançando uma audiência global.



“A nossa mensagem ao mundo reflete o quanto o Brasil, Minas Gerais e Araxá estão felizes em receber a todos. Queremos que as pessoas explorem os nossos potenciais além do esporte. Elas devem entender que estão em uma cidade com uma cultura riquíssima, com uma culinária inigualável, com águas termais revigorantes e com dezenas de opções de esportes e lazer”, conta.

Na apresentação Jane também guia os espectadores pelo Parque do Barreiro, destaca o imponente Grande Hotel e a imensa área verde que abriga a pista de mountain bike considerada a queridinha dos amantes do esporte nas Américas. “Este desafio emocionante está praticamente pronto e tem muitas novidades. Tenho certeza de que nesse terreno extremamente desafiador teremos uma das etapas mais emocionantes dessa temporada”, aposta.

Estrutura para recepção

Durante o evento, a embaixadora da Copa do Mundo de Mountain Bike estará à frente de um estande de boas-vindas, destinado a atletas, turistas e a comunidade local. Este espaço multifuncional servirá como um centro de informações sobre o evento, apresentará detalhes sobre a cidade de Araxá e proporcionará uma experiência única com um telão exclusivo para que o público possa assistir às provas ao vivo. “Estamos preparando um espaço para que todos se sintam à vontade e possam também tirar dúvidas e se divertir”, revela.

O estande também será palco para encontros com os principais nomes do esporte, uma vez que abrigará um estúdio de transmissão ao vivo do podcast oficial da Copa do Mundo de MTB. “Isso permitirá aos espectadores e participantes acompanhar entrevistas exclusivas, análises de corridas e insights dos maiores atletas do mountain bike mundial. Tudo ao vivo. O público que estiver no evento ainda vai acompanhar de perto as entrevistas no próprio estande”, explica.

Jane Porfírio

Multiesportista, Jane Porfírio construiu uma carreira brilhante em todas as modalidades em que competiu. Tudo começou com o tênis, esporte em que a atleta acumulou uma impressionante coleção de 192 troféus. Desde suas primeiras vitórias, como Campeã Mineira, Goiana e Catarinense, até o título no Aberto Internacional de Santiago, no Chile, em 2014; ela chegou ao top 300 do ranking mundial.

Porém, foi no mountain bike que Jane encontrou uma paixão. Ao experimentar a modalidade pela primeira vez, ficou encantada com a combinação de força física e a conexão com a natureza que o esporte oferece. Sua rápida adaptação a levou a participar de competições e a conquistar resultados expressivos, como a quarta colocação no Campeonato Mundial de Mountain Bike, realizado na Austrália, em 1996.

Jane nunca abandonou a bike desde então. Após um período dedicado à maternidade, a atleta voltou ao esporte com uma nova empreitada: o triatlo e foi campeã brasileira e pan-americana.

No ciclismo de longa distância, foi Campeã Brasileira de Ciclismo Máster e bronze no UCI Grand Fondo World Series em Marrocos (2020) e em Portugal (2022). Recentemente, a atleta descobriu uma nova paixão: o tiro esportivo e já começa a se destacar.

Em reconhecimento a toda a dedicação pelo esporte, Jane teve a honra de conduzir a Tocha Olímpica em 2016 e, agora, foi anunciada como a Embaixadora da etapa Araxá da Copa do Mundo de Mountain Bike.

História da CiMTB

A organização da CiMTB realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2004, a CiMTB tem sido seletiva para os Jogos Olímpicos nos ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024.

Em 2022, a CiMTB aumentou ainda mais sua relevância internacional, com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis. Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.

Serviço:

Copa do Mundo de Mountain Bike

Data: 18 a 21 de abril

Local: Parque do Barreiro / Araxá – MG

Ingressos: https://www.ticketsports.com.br/e/uci-mountain-bike-world-series-arax-37338

Mais informações:

www.janeporfirio.com.br

https://mtbwc.com.br

@janeporfirioaax @cimtb