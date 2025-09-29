32º Ruralão estreia com grandes jogos e emoção nos campos de Araxá

O futebol amador voltou a tomar conta de Araxá no último fim de semana com a abertura oficial do 32º Campeonato Ruralão. O torneio começou no sábado (27), no Estádio Municipal Fausto Alvim, com o duelo entre Pântano e Máfia, e seguiu no domingo (28) com partidas em diferentes campos da cidade, levando emoção e torcida às comunidades.

A primeira rodada mostrou o equilíbrio e a força das equipes, com goleadas, empates e vitórias apertadas. Confira os resultados:

Estância City 3 x 3 Gondins

Tiradentes 0 x 2 Amigos

Palmeri 1 x 2 Dona Adélia

São Pedro 0 x 5 São Geraldo

Santa Vitória 4 x 0 Athletic

Lapinha 1 x 2 Santo Antônio

Pântano 2 x 5 Máfia

Real Bahia 1 x 3 AJESP

Ao todo, 16 equipes disputam o título nesta edição, divididas em quatro chaves. Serão mais de 60 jogos ao longo de aproximadamente três meses, com fases eliminatórias que prometem ainda mais emoção até a grande final.

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, reforça o convite à população para acompanhar os jogos. As partidas acontecem todos os domingos, em diferentes campos da cidade, valorizando o futebol amador e fortalecendo o esporte como tradição local.

Confira abaixo a tabela com os jogos da próxima rodada, no domingo que vem (05). Os locais das partidas serão divulgados nos próximos dias nos canais oficiais da Prefeitura de Araxá.

Gondins X Tiradentes

Amigos X Estância City

Chácara Dona Adélia X São Pedro

São Geraldo X Palmery

Atletic X Lapinha

Santo Antônio X Santa Vitória

Máfia X Real Bahia

Ajesp X Pantano