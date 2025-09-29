32º Ruralão estreia com grandes jogos e emoção nos campos de Araxá

O futebol amador voltou a tomar conta de Araxá no último fim de semana com a abertura oficial do 32º Campeonato Ruralão. O torneio começou no sábado (27), no Estádio Municipal Fausto Alvim, com o duelo entre Pântano e Máfia, e seguiu no domingo (28) com partidas em diferentes campos da cidade, levando emoção e torcida às comunidades.
A primeira rodada mostrou o equilíbrio e a força das equipes, com goleadas, empates e vitórias apertadas. Confira os resultados:
Estância City 3 x 3 Gondins
Tiradentes 0 x 2 Amigos
Palmeri 1 x 2 Dona Adélia
São Pedro 0 x 5 São Geraldo
Santa Vitória 4 x 0 Athletic
Lapinha 1 x 2 Santo Antônio
Pântano 2 x 5 Máfia
Real Bahia 1 x 3 AJESP
Ao todo, 16 equipes disputam o título nesta edição, divididas em quatro chaves. Serão mais de 60 jogos ao longo de aproximadamente três meses, com fases eliminatórias que prometem ainda mais emoção até a grande final.
A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, reforça o convite à população para acompanhar os jogos. As partidas acontecem todos os domingos, em diferentes campos da cidade, valorizando o futebol amador e fortalecendo o esporte como tradição local.
Confira abaixo a tabela com os jogos da próxima rodada, no domingo que vem (05). Os locais das partidas serão divulgados nos próximos dias nos canais oficiais da Prefeitura de Araxá.
Gondins X Tiradentes
Amigos X Estância City
Chácara Dona Adélia X São Pedro
São Geraldo X Palmery
Atletic X Lapinha
Santo Antônio X Santa Vitória
Máfia X Real Bahia
Ajesp X Pantano