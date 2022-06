37o Batalhão de Polícia Militar realiza formatura do Proerd

Na noite de ontem (13), no auditório do sesc, foi realizada a solenidade de formatura de 617 alunos inscritos no programa educacional de resistência às drogas (proerd), currículo do quinto ano do ensino fundamental em Araxá. O citado projeto, fundamenta-se num esforço cooperativo entre a Polícia Militar, Escola e Família. Busca-se trabalhar habilidades e competências específicas do público infanto-juvenil, tornando-os aptos a terem capacidade de autodeterminação para que possam conduzir suas respectivas vidas de maneira segura e saudável.

Nesse contexto, e dentro da metodologia aplicada pelo proerd, foram premiados os 10 alunos que venceram o concurso de redação em suas respectivas escolas, cujo tema central foi pautado no conhecimento adquirido com o Proerd. Desses 10 discentes, além das medalhas, os autores das três melhores redações ganharam uma bicicleta como forma de incentivo e reconhecimento pela assimilação de todo o conteúdo.

Ainda nas homenagens, em razão do brilhante histórico à frente do Proerd no 37º BPM, desde a origem do projeto na unidade que remonta ao ano de 2003, foi entregue um troféu ao veterano tenente Emerson Cláudio, em reconhecimento aos valorosos serviços prestados pelo proerdiano. Por fim, os alunos declamaram o compromisso relativo às boas práticas e condutas aprendidas no Programa, bem como entoaram, no último ato da cerimônia, a Canção do Proerd.

Participaram da solenidade o Comandante do 37º BPM, Sr. Ten Cel Fagundes, o SCMT, Sr. Maj Reginaldo, Exmo. Sr. Dep. Estadual Bosco, Chefe do TG 04-001, Sub Ten Venildo, o presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, além de demais representantes dos Poderes Executivo e Legislativo do município.