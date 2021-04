7 Alimentos ricos em Licopeno e suplemento natural

Que tal consumir mais licopeno em suas refeições? O licopeno é um antioxidante natural, sua principal função nos alimentos é oferecer a cor avermelhada.

Sua atuação é importante na saúde, especialmente por ser associado ao combate de alguns tipos de câncer. Além disso, o licopeno é benéfico para a saúde cardiovascular e retarda o envelhecimento das células.

Portanto, consumir diariamente licopeno em suas refeições é uma boa maneira de melhorar a sua saúde. Confira quais são os alimentos fontes desse antioxidante para incluí-los em sua rotina!

7 Alimentos ricos em licopeno

É muito comum associar o licopeno ao tomate, no entanto, a substância está presente em muitos outros alimentos, entre eles:

Melancia; Pitanga; Mamão; Caqui; Repolho roxo; Goiaba vermelha; Pimentão vermelho.

A boa notícia é que, todos esses alimentos são relativamente fáceis de encontrar. A dica em relação a absorção desse licopeno é procurar consumir o alimento aquecido.

Dessa forma, o licopeno estará mais disponível para a absorção, ou se possível, misture o alimento a uma fonte de gordura saudável.

Melancia com abacate, por exemplo, é uma misturinha que auxilia na absorção de licopeno. O pimentão vermelho com azeite também é uma boa misturinha para auxiliar na absorção.

Quando a alimentação é variada, o corpo tende a ter todos os benefícios de diferentes nutrientes. Proporcionando o aumento do bem-estar, a melhora da qualidade de vida e muitos benefícios para sua saúde.

Suplementação de licopeno: quando é importante?

Percebeu que em seu cotidiano o licopeno não se faz presente? É importante então buscar uma suplementação dessa substância.

Justamente por ser um suplemento que irá ajudar em diferentes áreas de sua saúde. O licopeno é útil para prevenir diversas doenças.

Contando também que, sua ação antioxidante é extremamente necessária para quem tem um cotidiano estressante. De modo que, o organismo possa se beneficiar da ação do licopeno ao frear os efeitos negativos do estresse no corpo.

Se você pensa em incluir este suplemento na sua rotina, veja mais informações e o preço do licopeno. Além disso, é importante que antes de fazer o uso consulte um profissional de saúde, para que possa fazer uma avaliação da necessidade que o seu organismo precisa.

Quais os benefícios de consumir licopeno diariamente?

Seja graças a sua alimentação ou por causa da suplementação, o consumo diário de licopeno é um hábito saudável, que irá ajudar sua saúde das seguintes formas:

Previne o envelhecimento da pele, por ser um potente antioxidante;

Atua na prevenção de doenças oculares, evitando a degeneração macular e catarata;

É responsável por minimizar o risco de doenças cardíacas, aumentando a concentração de HDL e impedindo a oxidação de LDL;

Protege o organismo de substâncias tóxicas, sua ação protege o organismo de pesticidas e herbicidas que são consumidos em alimentos;

Evita que o corpo sofra os efeitos prejudiciais da radiação ultravioleta, sendo ainda mais eficaz quando o corpo também recebe vitamina C e E.

Portanto, o consumo regular de licopeno é extremamente saudável, trazendo inúmeros benefícios para a sua saúde.

Por isso, o ideal é que no cotidiano você adote uma alimentação colorida, que seja fonte de diferentes nutrientes.

Garantindo que, seu corpo tenha o aporte nutricional necessário, para que os diferentes nutrientes estejam disponíveis para sua saúde ser a melhor possível.

Montar pratos variados e coloridos é a melhor saída. Quando houver necessidade, vale a pena investir em suplementos com orientação nutricional.

Dessa forma, sua saúde é beneficiada, assim como a parte estética também. Afinal, envelhecer bem só é possível para quem está investindo em nutrição de qualidade.