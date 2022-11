A 8ª edição do Prefeitura no Bairro acontece no Buracanã, no próximo sábado

Os moradores dos bairros Fertiza, João Ribeiro e adjacências vão ter a oportunidade de apresentar suas demandas diretamente à Prefeitura de Araxá, além de ter acesso a mais de 40 serviços gratuitos. A 8ª edição do projeto Prefeitura no Bairro acontece no próximo sábado (26), no Complexo Esportivo Nadyr Barcellos (Buracanã), das 8h às 12h.

O evento ofertará vacinação adulta e infantil, assistência e acesso a programas sociais e abertura de empresas, contação de histórias infantis, recolhimento de eletroeletrônicos, solicitação por serviços urbanos, cadastro de produtores rurais e artistas culturais, orientação sobre IPTU e o agendamento da 1ª via da Carteira de Identidade.

O projeto contará ainda com atendimentos nas áreas de Ação Social, Saúde, Direitos Humanos, Acolhimento à Mulher, Habitação, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Educação, Cidadania, Infraestrutura, Agricultura e Pecuária, Esporte, Lazer, Cultura e Segurança. O Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Governo também estarão à disposição para receber as demandas da população.