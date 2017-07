Abertas inscrições para as ‘Miniférias no Mundo dos Esportes’

Cadastro pode ser realizado até 14/7, as vagas são limitadas.

O Sesc, integrado ao Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, realiza em julho as Miniférias com a temática No Mundo dos esportes: sobe, desce, aprende e diverte. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 14 de julho, ou enquanto tiver vagas, no Sesc em Araxá.

As atividades recreativas serão realizadas no período de 17 a 28 de julho, em período integral. Podem participar meninos e meninas, de 5 a 12 anos. Preferencialmente, dependentes de trabalhadores do comércio.

Para realizar a inscrição é necessário apresentar documentos originais de Identidade e CPF dos pais/responsáveis e da criança (ou certidão de nascimento). No caso de comerciário e seus dependentes, também deve constar a carteirinha do Sesc com matrícula válida. O valor do investimento deve ser consultado na Central de Atendimento da unidade.

As Miniférias têm o objetivo de proporcionar lazer e entretenimento para as crianças, além de oferecer comodidade, tranquilidade e segurança aos pais e/ou responsáveis, no período das férias escolares. Durante os dias das atividades, os participantes têm a oportunidade de vivenciar uma ampla programação, que envolve diversos conteúdos, como atividades esportivas, jogos e brincadeiras, danças e artes, sendo todos esses relacionados a uma temática, que proporciona diversão e fantasia.

Serviço

Miniférias no Mundo dos Esportes: sobe, desce, aprende e diverte

Inscrições: até 14/7

Realização: 17 a 28/7, das 9h às 17h.

Vagas limitadas. Consulte o investimento nas unidades.

Informações:

Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha) | (34) 3201-8100