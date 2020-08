Abordagens da PM no Bom Jesus prendem autores e apreendem crack

No sábado (8), por volta das 3h, a Polícia Militar realizava operação no bairro Bom Jesus, quando viu um homem de 33 anos fazendo contato com outro indivíduo, em atitude suspeita. Foi procedida a abordagem, contudo foi localizado apenas dinheiro com um dos autores, sendo estes liberados.

Como o autor de 33 anos apresentou grande nervosismo, os militares suspeitaram de que ele poderia ter escondido o entorpecente nas proximidades e resolveram aguardar. Pouco tempo depois, ele retornou ao local e pulou para o interior de uma residência abandonada, saindo logo em seguida com um invólucro branco na mão.

Neste instante, ele foi abordado e em sua posse foram localizadas 19 pedras de crack embaladas, prontas para serem comercializadas. Diante do exposto, o autor recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzido ileso juntamente com o material apreendido.

Em outra operação, por volta das 8h, a PM realizava patrulhamento pela rua Brígido de Melo Filho, também no bairro Bom Jesus, onde viu dois homens, um de 30 e outro de 39 anos, em atitude suspeita.

Ao avistar a viatura policial, o autor de 39 anos dispensou cinco pedras de crack no chão, as quais foram recolhidas no momento da abordagem. Ao perceber que seria abordado, ele evadiu. O outro autor, de 30 anos, foi abordado e recebeu voz de prisão, sendo conduzido juntamente com o material apreendido.