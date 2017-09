Absolvição no primeiro dia de julgamentos do Tribunal do Juri

Foto: Foto G1

Começou nesta segunda (18), uma série de julgamentos que se estendem até o dia 28 deste mês. São nove réus que respondem respondem por crimes contra a vida (tentativas de homicídio, em sua maioria) ocorridos entre os anos 2003 e 2013.

O primeiro julgamento foi do réu Silvio dos Santos, por tentativa de homicídio no bairro São Domingos em 2004. O defensor público, Antônio Carlos de Oliveira, alega que o acusado atirou para defender a família.

Na ocasião, Silvio havia dado abrigo a sua ex-mulher, que tinha um atrito com a vítima. Consta na denuncia que a vítima esteve na casa do réu na noite anterior ao crime, quebrando pertences e que retornou no dia posterior, começado nova confusão e que estava saindo do local quando o réu atirou. A vítima sofreu lesão corporal de natureza leve.

Silvio foi absolvido pelo Tribunal do Juri.

Demais réus a serem julgados pelo Tribunal do Juri

19/09 – Hildo Leandro dos Santos;

20/09 – Enton Henrique Vargas, Vanessa Cardoso Lopes, Aladir Rodrigues de Araújo, Sandro Vinícius do Nascimento e Fabiano Leandro Vargas

21/09 – Marcelo Carneiro Santana

22/09 – Eduardo Vaz

25/09 – Itamar Bernardo da Silva

26/09 – Monize Terezinha Vieira Rezende

27/09 – Mauro César de Sousa Reis

28/09 – Breno Sergio de Faria