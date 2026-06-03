Abre e fecha: confira os serviços da Prefeitura de Araxá durante o feriado de Corpus Christi

Confira como ficará o funcionamento dos órgãos municipais durante o feriado prolongado de Corpus Christi.
Prefeitura, secretarias e autarquias
A Prefeitura de Araxá informa que as repartições públicas municipais, secretarias e autarquias estarão fechadas de 4 a 7 de junho, em razão do feriado de Corpus Christi. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira, dia 8.
Saúde
• UPA e AMEs (Unileste e Uninorte): atendimento 24 horas, todos os dias.
• UBSs e ESFs: fechadas durante o feriado prolongado, com retorno na segunda-feira (8).
Serviços Urbanos
• Coleta de lixo: não haverá coleta na quinta-feira. Funcionamento normal na sexta-feira e no sábado.
• Capina: os serviços retornam na segunda-feira.
• Varrição: funcionamento normal na sexta-feira e no sábado.
• Iluminação pública: as solicitações podem ser feitas pelo telefone 0800 381 2100 ou pelo aplicativo Colab.
• Cata-treco: não funciona durante o feriado, com retorno na segunda-feira.
• Tapa-buracos: retorna na segunda-feira.
Segurança Pública
• Defesa Civil: plantão 24 horas pelo telefone 199.
• Guarda Patrimonial: atendimento 24 horas.
• Settrans: funcionamento diário, das 7h à meia-noite.
Museus
• Quinta-feira: das 8h às 12h
• Sexta-feira: das 12h às 18h
• Sábado: das 9h às 15h
• Domingo: das 8h às 12h
Parque do Cristo
Funcionamento normal todos os dias, das 7h às 21h.