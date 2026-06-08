Tragetória da Igreja Presbiteriana completa 100 anos de história em Araxá e recebe homenagem na Câmara Municipal

A Igreja Presbiteriana de Araxá foi homenageada pela Câmara Municipal em razão da celebração do centenário de sua história na cidade. A Moção de Congratulação e Reconhecimento, de autoria do presidente da Casa, vereador Raphael Rios, destaca os 100 anos de história, serviço e contribuição da igreja à comunidade araxaense. A homenagem foi lida durante a última Reunião Ordinária e contou com a presença dos pastores Clodoaldo Caldas e Thiago de Souza.

A trajetória da instituição teve início em 1926, quando as irmãs Etelvina de Almeida e Doralva de Almeida, vindas de São Sebastião do Paraíso, passaram a realizar reuniões religiosas na cidade com o apoio do reverendo Alva Hardie. A iniciativa deu origem à presença presbiteriana em Araxá e lançou as bases para a formação de uma comunidade que, ao longo de um século, se consolidou como referência espiritual, social e educacional.

Entre os marcos históricos da igreja está a inauguração, em 1941, do templo localizado na Rua Calimério Guimarães, nº 307, endereço que permanece como sede da instituição. Em 1961, foi formalizada a organização oficial da Igreja Presbiteriana de Araxá, que atualmente reúne cerca de 500 membros entre a igreja central e suas congregações nos bairros São Geraldo e São Francisco.

Além da atuação religiosa, a Igreja Presbiteriana desenvolve importantes ações voltadas ao atendimento da comunidade. No campo educacional, mantém parceria histórica por meio do Centro Estudantil Presbiteriano de Assistência à Criança (Cepac), contribuindo com a educação infantil do município. Na área social, promove a distribuição de cestas básicas, apoia financeiramente tratamentos para dependência química e realiza projetos de assistência em diversas comunidades da região.

As comemorações dos 100 anos incluíram o lançamento de uma Bíblia comemorativa produzida em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil e a Editora Cultura Cristã. Foram confeccionados 1.260 exemplares, acompanhados por um encarte especial que registra a história da instituição. A celebração oficial do centenário ocorreu no dia 31 de maio de 2026, com cultos de gratidão e a distribuição das edições comemorativas aos membros da igreja.

O vereador Raphael Rios destaca que reconhecer a história da comunidade presbiteriana araxaense representa uma forma de agradecer à instituição pela contribuição prestada à cidade ao longo de gerações. “Cem anos de presença em Araxá representam uma história construída com fé, serviço e compromisso com as pessoas. A Igreja Presbiteriana faz parte da formação social e comunitária do município e merece o reconhecimento do Poder Legislativo por tudo o que realizou e continua realizando em benefício da população araxaense”, destacou.