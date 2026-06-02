Araxá reúne 1.400 atletas e atrai cerca de 20 mil pessoas durante a Copa Internacional de Mountain Bike

A 23ª edição da Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB), realizada entre os dias 29 e 31 de maio, no Grande Hotel Termas de Araxá, reuniu cerca de 1.400 atletas e atraiu um público estimado em 20 mil pessoas. A programação também contou com ações de promoção da saúde desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes, que registraram aproximadamente 950 atendimentos ao longo dos três dias. Com números expressivos e ampla participação do público, a CiMTB consolidou mais uma vez Araxá como um dos principais destinos do mountain bike na América Latina.

A competição contou com a participação de quase 50 atletas internacionais, representando seis países: Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia. Um dos destaques desta edição foi a expressiva presença de competidores das categorias de base, com mais de 35 jovens estrangeiros que escolheram Araxá como palco para disputar uma das provas mais tradicionais e prestigiadas da América Latina.

Outro ponto que chamou a atenção foi o percurso da Maratona, que passou pela Serra da Ventania, proporcionando aos atletas contato com uma das paisagens naturais mais marcantes da região. A novidade recebeu avaliações positivas dos participantes e contribuiu para enriquecer ainda mais a experiência da competição.

A secretária municipal de Turismo, Alda Sandra, destaca que o sucesso de mais uma edição do evento demonstra a força da parceria entre diversos setores da cidade.

“Araxá tem uma capacidade única de receber grandes eventos. A união entre população, empresários, instituições e poder público faz toda a diferença e contribui para consolidar o município como referência no turismo esportivo”, afirma.

Entre os inscritos nas provas, mais de 500 atletas eram moradores de Araxá, reforçando o envolvimento da população local com o esporte e com a competição.

A tradição construída ao longo de mais de duas décadas transformou Araxá em uma referência para o mountain bike na América Latina. O município ganhou ainda mais projeção internacional após sediar etapas da Copa do Mundo, consolidando sua reputação como destino de grandes competições da modalidade.

A edição deste ano também marcou o retorno da Trail Run à programação oficial da CiMTB. Com quase 200 participantes, a corrida valorizou o último dia do evento e teve grande aceitação do público, fortalecendo a expectativa para novas edições nos próximos anos.

Além das competições esportivas, a programação contou com atrações culturais e de entretenimento para toda a família, incluindo apresentações musicais ao longo dos três dias de evento e ações de integração com a comunidade escolar, como o tradicional concurso cultural promovido pela organização, que envolveu mais de 7.500 alunos.

Stand da Secretaria de Esportes registra grande participação do público

A Prefeitura de Araxá também esteve presente com ações voltadas à promoção da saúde e da qualidade de vida. Por meio da Secretaria Municipal de Esportes, foi montado um stand gratuito de avaliações físicas, que ofereceu bioimpedância, testes de força, flexibilidade, agilidade e outros indicadores relacionados à aptidão física.

Durante os três dias de evento, aproximadamente 950 atendimentos foram realizados. Na sexta-feira, cerca de 100 pessoas participaram das avaliações. No sábado, foram realizadas 350 bioimpedâncias. Já no domingo, mais de 500 visitantes passaram pelo espaço para realizar os testes oferecidos pela equipe técnica da secretaria.

O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, destaca que a iniciativa aproximou a população dos cuidados com a saúde.

“Aproveitamos um evento de grande porte para incentivar hábitos saudáveis e mostrar a importância da atividade física para a qualidade de vida. Tivemos uma participação muito positiva do público durante todos os dias”, ressalta.