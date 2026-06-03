Raridades sobre rodas movimentam Araxá durante o Brazil Classics Show 2026

Centenas de veículos que marcaram época, atraem olhares e despertam memórias. Neste fim de semana, Araxá volta a ser palco de um dos mais tradicionais encontros de carros antigos do país. O Brazil Classics Show 2026, reúne cerca de 300 automóveis nos jardins do Grande Hotel Termas de Araxá, transformando a cidade em um verdadeiro museu a céu aberto.

Considerado um dos mais importantes eventos do antigomobilismo nacional, o encontro reúne colecionadores, expositores e visitantes de diversas regiões do país. Além dos veículos históricos, a programação conta com atrações culturais, apresentações musicais, gastronomia e atividades para toda a família.

Realizado pelo Instituto Cultural Veteran Car de Minas Gerais, o evento conta com apoio da Prefeitura de Araxá, que contribui com aporte financeiro e oferece suporte operacional por meio de diversas secretarias municipais.

Nesta edição, os visitantes poderão conferir modelos raros, alguns considerados únicos no Brasil, além de homenagens a ícones da indústria automobilística, como a Kombi, a Mercedes-Benz e os clássicos de design italiano. O evento também abre espaço para os chamados “novos clássicos”, veículos fabricados entre 1996 e 2006 que já conquistaram lugar de destaque entre colecionadores.

Para a secretária municipal de Turismo, Alda Sandra Barbosa Marques, o Brazil Classics Show é um dos eventos que ajudam a fortalecer a imagem de Araxá como destino turístico de referência.

“Realizado há mais de quatro décadas no município, o Brazil Classics Show já faz parte da história de Araxá e contribui para movimentar toda a cadeia do turismo. Hotéis, restaurantes, comércio e diversos serviços são beneficiados pela presença dos visitantes, além da oportunidade de mostrar as belezas e a hospitalidade da nossa cidade para pessoas de todo o Brasil”.

Além de atrair apaixonados por automóveis, o encontro reforça a vocação de Araxá para sediar grandes eventos e movimentar a economia local, consolidando o município como um dos principais destinos turísticos de Minas Gerais.