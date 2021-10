Ação solidária promove conscientização ambiental na Serra da Canastra

O dia das crianças no arraial de São João Batista, na Serra da Canastra, foi comemorado em grande estilo com direito a gincana, surpresas e até um título de guardião da Canastra. No dia 09 de outubro, as crianças que moram no entorno da região se reuniram e receberam uma grande festa. O dia chuvoso não espantou a alegria e as atividades aconteceram dentro do galpão, no arraial.

A intenção foi levar uma mensagem muito importante: a conservação ambiental na Canastra e seu entorno. A gincana estimulou as crianças a procurarem objetos na natureza para montar uma linda mandala, propôs uma dinâmica para eles entenderem que estamos todos conectados e a importância de conservar o meio ambiente que os cerca. No final, cada criança ganhou um botom de guardião da Canastra e ainda levou para casa uma muda de planta nativa, com a tarefa de plantar e cuidar!!

Eles ainda ganharam um lanche especial com picolé, saquinho surpresa, brincaram no pula pula e no fim puderam assistir a um cinema, através da participação especial do grupo Rasgacêro, que apresentou o curta metragem produzido por eles, ‘Um boi bem + brasileiro’.

A iniciativa foi da empresa Canastra For Fun e contou com o apoio da Associação de moradores de São João Batista, sorveteria Pitaya, Chaveiro Triunfo e também do Insanos Moto Clube.