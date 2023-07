Romeu Zema recebe medalha considerada a mais alta comenda do cooperativismo mineiro

O governador Romeu Zema participou nesta quarta-feira (19/7) da comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo, solenidade que reconhece a importância das cooperativas para o desenvolvimento econômico, social e cultural das sociedades. Na ocasião, o chefe do Executivo foi agraciado com a medalha Paulo de Souza Lima, honraria que leva o nome do primeiro presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas de Minas Gerais (Ocemg), realizador do evento.



Segundo o governador, o recebimento da comenda pode ser atribuído ao compromisso do Governo de Minas para a melhoria do estado, e sua atuação conjunta com o Legislativo, Judiciário, Ministério Público e municípios.

“Essa homenagem significa muito para mim. Fico muito satisfeito de saber que essa união, esse trabalho em equipe deu tanto resultado”, disse.



O apoio às cooperativas, por parte do Estado, foi outro ponto ressaltado por Romeu Zema. “Desde o início da gestão, trabalhamos para reduzir as burocracias, para trabalhar com mais agilidade e clareza. Tudo isso contribui para que as cooperativas possam ter mais facilidades para trabalhar”, completou.



O presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, também exaltou os resultados do trabalho feito pelo governo estadual, sob a liderança do agraciado da noite.



“É uma honra muito grande receber e homenagear o governador Romeu Zema. Desde o início de seu mandato, temos tido tranquilidade e facilidade para trabalhar. Em tudo o que precisamos resolver, o Governo de Minas sempre nos ouviu com muita boa vontade”, reforçou.



O evento organizado pelo Sistema Ocemg reuniu, na noite desta quarta-feira, cerca de 500 convidados, entre representantes e líderes cooperativistas. Cooperativas mineiras que completaram 50 anos em 2023 também foram homenageadas pelos organizadores.



Dia do Cooperativismo



O objetivo do Dia do Cooperativismo é reconhecer a importância das cooperativas. A data é celebrada em todo o mundo no primeiro sábado do mês de julho, com comemorações que continuam ao longo do mês.



A referência no calendário existe desde 1923, mas foi somente em 1995 que a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) proclamou oficialmente a comemoração anual nesta data.

Em 2023, a celebração marca o 29º Dia Internacional do Cooperativismo reconhecido pelas Nações Unidas e o 101º Dia Internacional do Cooperativismo. O tema definido pela Aliança Cooperativa Internacional e as Nações Unidas para este ano foi “Cooperativas: Parceiros para um Desenvolvimento Sustentável Acelerado”.



Cooperativismo



O cooperativismo significa a colaboração entre pessoas com um interesse em comum. O Brasil possui 6.828 cooperativas, distribuídas em todos os estados, com maior concentração nas regiões Sul e Sudeste do país. A movimentação em negócios chega a R$ 60,8 bilhões.



Especificamente no estado, as 756 cooperativas registradas no Sistema Ocemg possuem ativa participação no Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais, agregando milhares de associados e empregados.



Atualmente, o movimento cooperativista está presente em mais de cem países e soma mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo.