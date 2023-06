Copasa promove encontro com moradores de Araxá para discutir cenário ambiental

A equipe socioambiental da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em parceria com o Coletivo Local de Meio Ambiente (Colmeia), promoveu uma reunião com a comunidade do Morro da Mesa. Realizada na última semana, a reunião teve o objetivo de fazer um diagnóstico sobre o cenário ambiental da localidade e promover a conscientização dos participantes quanto à importância dos cuidados com os recursos naturais.

Cerca de 20 produtores rurais da região participaram das oficinas do futuro, que consistem em um processo de construção colaborativa de um plano de ações com intuito de proteger e revitalizar a fauna e flora locais. Esse é o primeiro passo para a introdução do Pró-Mananciais, programa de proteção e recuperação de microbacias hidrográficas, criado pela Copasa em 2017.

O evento teve início com o “Muro das Lamentações”, exercício no qual os participantes debatem entre si e elencam os principais problemas ambientais existentes na comunidade. Na sequência foi construída a “Árvore da Esperança”, exercício em que os presentes pontuam as soluções para as demandas anteriormente apresentadas. Por fim, o grupo elaborou o “Caminho Adiante”, caracterizado pelas ações que devem ser adotadas a fim de atingir as soluções apontadas na árvore.

O integrante da equipe socioambiental da Copasa, Wesley Meireles, ressaltou a importância da realização das oficinas. “É uma forma de estimular nos moradores a sensação de pertencimento à área em que estão inseridos e, assim, despertar em cada um, a ambição por cuidar da natureza ao seu redor. Quando todos fazem a sua parte, os ganhos são extraordinários”, pontuou.

O plano de ação construído será estudado pelo Colmeia Araxá. Posteriormente, as áreas citadas serão inspecionadas pelo coletivo, os proprietários de cada fazenda serão visitados a fim de autorizar a realização das intervenções e então terão início as mobilizações.

Inovação no campo

Ainda participaram da cerimônia representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que também integram o Colmeia Araxá. Na oportunidade, os agentes apresentaram o ALI Rural, programa gratuito de inovação criado para incentivar empreendimentos do agronegócio a se desenvolverem de maneira sustentável.

“Por um período de oito meses, um Agente Local de Inovação (ALI) vai acompanhar a empresa rural, nesse período faz um diagnóstico do negócio com objetivo de identificar as oportunidades de melhoria, apresenta ferramentas para solucionar os problemas identificados e aprimorar resultados, faz o acompanhamento da aplicação das soluções identificadas e mede os resultados alcançados. Espera-se que o empreendedor rural possa otimizar seus custos, aumentar faturamento e a lucratividade do negócio”, explicou Alessandro Henrique de Souza, analista do Sebrae Minas responsável pela microrregião de Araxá.

Ainda de acordo com o profissional, a consultoria favorece o planejamento da produção, possibilita uma maior competitividade, permite o acesso às novas tecnologias que podem alavancar o lucro, e viabiliza a participação em feiras, seminários e rodadas de negócio, ampliando, ainda, o networking.