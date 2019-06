Acia e TV Integração realiza 2ª edição do ‘Grande Arraiá’ do Circuito Junino em Araxá

Os apaixonados por quadrilhas, barraquinhas e comidas típicas têm um encontro marcado com o Grande Arraiá que será nos dias 19, 20 e 21 de julho, a partir das 18h30m, no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto, com entrada gratuita.

O Grande Arraiá, de iniciativa da TV Integração, promovido pela Fundação ACIA, com patrocínio da CBMM e Zema, e apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto e ACIA, encerra a programação do Circuito Junino. O projeto Circuito Junino da TV Integração é uma forma de fomentar e divulgar a cultura das festas juninas em toda a área de cobertura da emissora.

Este ano, o Grande Arraiá conta com a participação de dez barracas de comidas típicas da época, que estão sob a responsabilidade de instituições tradicionais na cidade: Ampara, Emaf, Centro de Formação Julio Dário, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Paróquia Santo Antônio, Comunidade Sara Nossa Terra, Camta, Grupo Solidariedade, Comitiva 100% Rural e Obras Assistenciais Alan Kardec. Estão previstas grandes atrações musicais nos três dias de evento. Em breve teremos novidades.

Serviço – Grande Arraiá Circuito Junino Araxá

Dias: 19 (sexta-feira), 20 (sábado) e 21 de julho (domingo)

Horário: a partir das 18h30m.

Local: Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto

Entrada: Franca