Adolescente é apreendido com drogas na área central

Na madrugada de hoje (20), durante operação policial na área Central de Araxá, após denúncia acerca do tráfico de drogas, a PM abordou um adolescente, de 17 anos, sendo realizadas buscas em sua residência e localizadas:

– 21 buchas de maconha

– 02 buchas maiores de maconha;

– 01 pedra de crack, as quais se fracionadas renderiam cerca de 15 (quinze) pedras do tamanho usualmente comercializado;

– certa quantia em dinheiro.

De acordo com a PM, o adolescente já é bastante conhecido no meio policial por envolvimento com drogas. Diante do exposto, o menor infrator foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais arrecadados.