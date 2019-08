Adolescente é apreendido por furto no bairro Novo Horizonte

Nesta quinta-feira (22), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer na rua Venezuela, bairro Novo Horizonte, local em que registrou uma ocorrência de furto.

A vítima relatou que estava chegando à sua residência quando deparou com uma pessoa saindo correndo do imóvel. O suspeito estava levando uma caixa contendo diversos papéis da casa (contas de agua e luz), um contrato de compra a venda do terreno, bem como certa quantia em dinheiro.

A vítima encontrou sua televisão abandonada pelo autor no quintal. De posse das características do suspeito, a Polícia Militar iniciou os rastreamentos na tentativa de localizá-lo. Os policiais abordaram três suspeitos nas proximidades. Um adolescente de 15 anos foi reconhecido como autor do furto.

Ele confessou a autoria do furto e disse que havia dispensado a caixa com os documentos numa construção próxima ao local, sendo a mesma arrecadada. Diante do exposto o autor foi apreendido em flagrante delito.