Adolescentes são apreendidos após roubo em bar no Santa Rita

Na noite de ontem (25), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer em um bar no bairro Santa Rita, local em que foi registrado um assalto.

A vítima relatou que dois autores entraram no estabelecimento e anunciaram o crime. Os autores roubaram certa quantia em dinheiro do caixa e da carteira do proprietário. Logo em seguida, a dupla fugiu em direção a uma mata no bairro Orozino Teixeira.

De posse das informações e características dos autores, a Polícia Militar iniciou os rastreamentos. Na referida mata, os policias localizaram uma arma de brinquedo, um par de chinelos, uma camisa e uma blusa de frio.

Após diligências, foram identificados dois adolescentes de 14 e 17 anos. Na residência do menor de 14 anos, situada no bairro Ana Antônia, foi localizado o outro simulacro de arma de fogo e certa quantia em dinheiro.

O outro adolescente (17 anos) foi localizado em sua residência, no bairro Jardim das Oliveiras. Na casa dele a PM apreendeu dinheiro e uma bucha de maconha. Os adolescentes foram reconhecidos pela vítima e testemunha, sendo apreendidos. Parte do dinheiro roubado foi recuperado.