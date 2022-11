Agência Copasa de Araxá estará aberta para renegociação de débitos neste sábado

Visando proporcionar ainda mais facilidade para regularizar a situação de clientes com débitos junto à Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), por meio da campanha Dias Azuis, a agência de atendimento da empresa em Araxá abrirá excepcionalmente neste sábado (3/12), das 8h às 12h, para atendimentos exclusivos aos clientes que buscam a quitação ou renegociação de suas contas de água e esgoto.

Cumprindo sua função social, a campanha Dias Azuis teve início em 21/11 e possibilita a renegociação de dívidas com juros baixos ou de forma parcelada. São condições variadas de acordo com a categoria em que o imóvel está classificado: residencial, industrial, comercial e também Tarifa Social.

No caso das categorias residencial, comercial ou industrial, os interessados podem pagar suas contas atrasadas em até 36 vezes com juros de 0,5% ao mês e com uma entrada no valor de 5% do débito. Ou têm ainda a opção de quitar o débito em aberto à vista com desconto de 20%.

Já para clientes da Tarifa Social, as condições preveem um pagamento parcelado em até 48 vezes sem juros, e entrada de 3%. No caso do pagamento à vista, o desconto a esses clientes chega a 30%.

Se os clientes optarem pelo pagamento por meio do PIX, seja à vista ou parcelado, poderão ter um desconto de até R$ 10. A cada fatura paga em dia pelo PIX, o cliente ganha R$ 1 de desconto, limitado a dez faturas. O desconto será concedido na fatura seguinte.

Durante todo o período da campanha, que vai até o dia 30/12, aqueles que preferirem poderão fazer todo o processo de renegociação sem sair de casa. Basta acessar neste link a Agência Virtual da Copasa, clicar no botão “Dias Azuis”; selecionar “Copasa”; fazer login com o CPF e a senha cadastrada, ou fazer o cadastro para o primeiro acesso; selecionar a matrícula para a qual deseja o parcelamento e escolher a forma de pagamento (à vista ou o número de parcelas).

Para a escolha de pagamento parcelado, poderão ser efetuadas simulações do valor da entrada e, também, se serão consideradas as faturas não vencidas ou somente as vencidas. Depois, é só clicar em prosseguir; conferir as informações do pop-up e clicar em “confirmar”. Na sequência, será apresentada a fatura para o pagamento da entrada ou do pagamento à vista.

Clientes com negociação em andamento e que necessitam fazer um reparcelamento podem verificar as condições pelo chat da Agência Virtual (Fale com o Chico) ou pelo aplicativo Copasa Digital; ou ainda pelo WhatsApp da Copasa (31) 9 9770-7000, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com exceção de feriados.

A agência de atendimento da Copasa em Araxá está localizada na rua Augusto Luiz Coelho, nº 190, bairro Santa Terezinha. Para comparecer ao local, não será necessário realizar agendamento.