Um acidente nesta segunda-feira (22), na MG 428 entre Araxá e Sacramento tirou a vida de uma agente de saúde de 31 anos. Monalisa da Silva Alves estava em um carro com o marido, que teria perdido o controle da direção e caído em uma ribanceira, segundo o corpo de Bombeiros.

Monalisa perdeu a vida no local, já o marido foi socorrido em encaminhado para a UPA com quadro de saúde estável.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e fez os trabalhos para apurar as causas do acidente.