AIA define nome de homenageado com a Medalha Geraldo Porfírio Botelho 2022

Em reunião realizada nesta quarta-feira, 26 de outubro, o nome de homenageado com a Medalha Geraldo Porfírio foi definido pelos membros da Associação da Imprensa Araxaense (AIA). Será Walter Ferreira de Jesus Júnior, conhecido popularmente por Walter Júnior, radialista que está há 25 anos levando alegria para as manhãs de Araxá através do microfone da Rádio IMB 100, FM (antiga Rádio Imbiara 93,7 FM), uma das integrantes do Grupo Imbiara de Comunicação, composto ainda pela Rádio Imbiara 91,5 FM e pelo site Portal Imbiara. O voto foi acompanhado pela presidente da AIA, Anete Di Mambro Gandra, que conduziu a reunião.

Walter Júnior é dono de um estilo único de comunicação com o bordão “Tchê, Tchê” e diretor da agência Walter Júnior Promoções. Ele fala da emoção de receber uma honraria de tamanha grandeza e importância para Araxá. “É uma das maiores honrarias que o cidadão pode ganhar. Estou muito feliz e, por isso divido essa felicidade com todos vocês. Muito obrigado a sociedade araxaense, bem como também a AIA, a Câmara Municipal e principalmente a casa que eu represento. Obrigado a Dona Regina e ao Doutor Desdedit pela oportunidade de trabalhar e fazer parte dessa equipe”, diz o radialista nesta quinta-feira (27) aos ouvintes.

Já contemplado com a Medalha Túlio Maneira como destaque no rádio em 2021, Walter recebe a medalha que leva o nome de um dos fundadores da Rádio Imbiara Geraldo Porfírio Botelho, pai da jornalista Regina Porfírio Botelho de Resende, comentarista política do programa Imbiara Notícias, e avô de José Deusdedit de Resende, atual diretor do grupo de comunicação. A Rádio Imbiara foi fundada no ano de 1946 e completou 76 anos em 2022 com uma programação variada de jornalismo, política, esporte, notícias, cultura, lazer, educação, saúde e entretenimento.

A entrega da medalha será no próximo dia 25 de novembro, às 19h, no Teatro Municipal de Araxá. A honraria vai ser entregue durante a solenidade promovida pela Câmara de Vereadores que terá a sessão solene da Medalha Dom José Gaspar e do Título de Cidadania Honorária. Ambos os prêmios são recebidos por membros da sociedade civil e organizada indicados pelos parlamentares.