A Associação da Imprensa Araxaense (AIA) homenageia Germano Afonso com a Medalha Geraldo Porfírio Botelho, reconhecimento destinado a profissionais que contribuíram para a história da imprensa de Araxá, estejam em atividade ou já tenham se afastado da profissão.A entrega da honraria será realizada no próximo dia 5 de novembro, às 19h, no Teatro CBMM do Uniaraxá.

Um dos fundadores da entidade, Germano construiu uma trajetória marcada pela versatilidade e pela dedicação à comunicação no município. Sua carreira começou em 2002, como repórter esportivo da Rádio Imbiara. No ano seguinte, integrou a equipe de esportes da Rádio Cidade, onde permaneceu por dez anos, participando de programas e da cobertura do Araxá Esporte e do futebol amador.

Durante sua passagem pela Rádio Cidade, também atuou como repórter da unidade móvel no programa Cidade Urgente e apresentou o Comando Geral da Manhã e o Verdade, que se destacou nas manhãs de sábado. Ao lado do então locutor Robson Magela, participou ainda do quadro de ocorrências policiais do programa Casa da Nona.

Posteriormente, apresentou por dois anos o Jornal da Volt, na Rádio Volt FM. Sua atuação também se estendeu à imprensa escrita e digital. Germano foi editor de esportes do portal Jornal Araxá e colunista dos jornais Correio de Araxá e Clarim, onde também ficou responsável pela página policial. No portal Diário de Araxá, apresentou o podcast Sem Censura. Durante quase dez anos, manteve publicações diárias no Blog do Germano Afonso.

Atuação no esporte e na administração pública

Em 2014, a convite do então prefeito Aracely de Paula, Germano assumiu a Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural. No ano seguinte, contribuiu para que o Campeonato Ruralão voltasse a ser organizado pela Prefeitura de Araxá.

Em 2016, passou a responder pela Assessoria de Comunicação do município. No ano seguinte, tornou-se assessor parlamentar do então vereador Robson Magela, função que exerceu até 2020.

Desde 2021, Germano Afonso ocupa o cargo de chefe de gabinete do prefeito Robson Magela, dando continuidade à sua atuação na administração pública municipal.

Reconhecimento à história da imprensa araxaense

A Medalha Geraldo Porfírio Botelho reconhece a trajetória de Germano Afonso nos diferentes meios de comunicação e sua contribuição para o desenvolvimento da imprensa local.

A homenagem também destaca sua participação na história da Associação da Imprensa Araxaense, da qual é um dos fundadores, reforçando sua ligação com o jornalismo e a comunicação em Araxá.