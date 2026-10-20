Santa Vitória conquista o bicampeonato do Ruralão

A Fazenda Santa Vitória conquistou o bicampeonato do Ruralão de Araxá após vencer o Santo Antônio por 3 a 2 nos pênaltis, neste domingo (18), no Estádio Municipal Fausto Alvim. A decisão da 33ª edição da competição, promovida pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar e foi definida nas penalidades, após uma partida marcada pelo equilíbrio e pela emoção até os minutos finais.

Diante de um bom público nas arquibancadas, as equipes protagonizaram uma final bastante disputada. O primeiro tempo foi marcado pela forte marcação dos dois lados e por poucas oportunidades claras de gol, levando a decisão para o intervalo com o placar zerado.

As emoções ficaram reservadas para a segunda etapa. Aos 29 minutos, Kelvy aproveitou uma cobrança de escanteio e abriu o placar para a Fazenda Santa Vitória. Seis minutos depois, a equipe ficou com um jogador a menos após Richard receber o segundo cartão amarelo e ser expulso.

Com a vantagem numérica, o Santo Antônio intensificou a pressão em busca do empate. A reação veio aos 45 minutos, quando Felipe aproveitou uma cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes, deixando tudo igual e levando a decisão para os pênaltis.

Na disputa de pênaltis, o goleiro Ednei foi decisivo para a conquista da Fazenda Santa Vitória. Com duas defesas, uma na primeira cobrança e outra na última, ele garantiu a vitória por 3 a 2 e o segundo título consecutivo da equipe, campeã também em 2025.

Premiação



Após a partida, foi realizada a cerimônia de premiação das equipes e dos destaques da competição. A Fazenda Santa Vitória recebeu o troféu de campeã, enquanto o Santo Antônio ficou com o vice-campeonato e o Ajesp garantiu o terceiro lugar. As três equipes também foram contempladas com medalhas.

Premiações individuais e destaques da competição:

Troféu Destaque do Ruralão: Everton Princesa (Santo Antônio)

Troféu Goleiro Menos Vazado: Ednei (Fazenda Santa Vitória)

Troféu Artilheiro: Johnata (Amigos)

Troféu Disciplina: Tiradentes

A equipe de arbitragem também recebeu medalhas de participação.

Ficha técnica

Santo Antônio: Juninho; Felipe, Zé Renato, Jezreel e Nicolas Mineiro; Everton Princesa (Ytalo), Rhuan (Jabes), Tanaka e Caíque; Artur e Cadu. Técnico: Marcelinho.

Fazenda Santa Vitória: Ednei; Richard, Emerson, Caio Xaropinho e Kelvy; Kanydia (Xande), Dalmer, Zé Eurípedes e Filhão (Gabriel Tiriça); Cajá (Túlio) e Bruninho (Ostinho Careca e Max). Técnico: Cafu.

Arbitragem: Charles Henrique, auxiliado por Rogério Júnior e Darlan Arnaldo. Quarto árbitro: Wesley Elias. Mesário: Anderson Clayton.