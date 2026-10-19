Prefeitura informa calendário de inscrições e matrículas para o ano letivo de 2027





A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que começam nesta terça-feira (20) as inscrições para estudantes que pretendem ingressar no Ensino Fundamental e Médio da rede pública em 2027. O cadastro deve ser realizado pela internet, por meio do site oficial do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (SUCEM). Na sexta-feira (23), começam as matrículas para a Educação Infantil da rede municipal.



As inscrições do SUCEM devem ser realizadas até o dia 13 de novembro, pelo site oficial: https://cadastroescolar.educacao.mg.gov.br/. O sistema organiza a alocação dos estudantes nas escolas públicas, considerando os critérios estabelecidos para o encaminhamento às vagas disponíveis.



Após o período de inscrições, os resultados da alocação serão divulgados em 15 de dezembro. A partir do dia 16, terá início a confirmação das matrículas nas escolas municipais, conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação.



Para os estudantes encaminhados à rede estadual, o período de matrícula será de 28 de dezembro de 2026 a 15 de janeiro de 2027. Já as inscrições para as vagas remanescentes ocorrerão entre 21 de janeiro e 3 de fevereiro de 2027, com confirmação das matrículas até o dia 5 de fevereiro.



Educação Infantil



Na rede municipal, as matrículas para o ano letivo de 2027 começam na sexta-feira (23) e são destinadas às crianças dos grupos GI, GII, GIII e GIV, além das etapas do 1º e 2º períodos da Educação Infantil.



A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, orienta pais e responsáveis a ficarem atentos aos prazos e às orientações divulgadas para cada etapa, a fim de garantir que os procedimentos sejam realizados corretamente.



“É importante que as famílias acompanhem o calendário e realizem o cadastro dentro do prazo estabelecido. Esse processo contribui para a organização das vagas e para o planejamento do atendimento aos estudantes no próximo ano letivo”, destaca.