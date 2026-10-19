ExpoQueijo Brasil leva queijos brasileiros ao pódio internacional no Uruguai

Queijos brasileiros levados ao Uruguai pela ExpoQueijo Brasil conquistaram cinco troféus no 20º Concurso de Quesos del Uruguay. Os produtos receberam uma premiação Ouro, duas Prata e duas Bronze, em uma competição que reuniu cerca de 300 amostras, aproximadamente metade delas provenientes do exterior.

A cerimônia de premiação foi realizada nesta sexta-feira (16), no Centro Cultural Rosario, no departamento de Colonia. Os troféus foram recebidos pela representante brasileira Maricell Hussein, organizadora da ExpoQueijo Brasil, e pelos produtores Adriana Maria de Almeida e Luiz Antônio Guimarães. “É um orgulho ver os queijos brasileiros conquistando espaço em mais um concurso internacional. Cada troféu representa o trabalho, a dedicação e a qualidade dos produtores do nosso país. A ExpoQueijo tem esse compromisso de abrir caminhos, ampliar a visibilidade dos queijos artesanais e mostrar ao mundo a diversidade da nossa produção”, afirma Maricell Hussein, organizadora da ExpoQueijo Brasil e embaixadora do Queijo Minas Artesanal.

Vencedores brasileiros

O troféu Ouro ficou com a Queijaria Pérola da Serra, na categoria de queijos autorais de massa dura. Localizada em Itanhandu, no Sul de Minas, a empresa produz queijos com leite de búfala.

Na categoria Prata, foram premiadas a Queijaria Di Capre, de Itanhandu (MG), na categoria de queijos de leites finos de alta umidade, e a Queijaria Bonarte, de Ituiutaba (MG), na categoria de queijos autorais de massa macia.

Os troféus Bronze foram conquistados pela Queijaria J3, de Nossa Senhora do Livramento (MT), na categoria de queijos autorais de massa semidura, e por Queijos Artesanais Almeida Guimarães, na categoria de queijos autorais de massa dura.

Queijos brasileiros em competição internacional

O Concurso de Quesos del Uruguay integra a Semana del Queso del Uruguay e reuniu produtores de diferentes países, entre eles Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, México e Itália.

A participação brasileira foi articulada pela ExpoQueijo Brasil, que levou ao concurso queijos premiados em suas edições. A conquista dos cinco troféus amplia a visibilidade internacional das queijarias e destaca a diversidade da produção brasileira em uma competição que reúne diferentes tradições e estilos de fabricação.

O resultado também fortalece o intercâmbio entre produtores de países sul-americanos e a presença dos queijos artesanais brasileiros em concursos internacionais.