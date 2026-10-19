Secretaria de Educação abre processo seletivo para contratação temporária de professores e supervisor pedagógico

A Secretaria Municipal de Educação publicou o edital do processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva de professores de Educação Básica e especialistas em Educação Básica na função de supervisor pedagógico. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site do processo seletivo, das 9h de 3 de novembro às 17h de 13 de novembro.

O edital prevê cadastro para professores de Educação Básica nas áreas de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, Arte, Biologia, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Ensino Religioso. Também há cadastro para especialista em Educação Básica, na função de supervisor pedagógico.

A jornada prevista é de 27 horas semanais. A remuneração mensal é de R$ 3.831,17 para os cargos de professor e R$ 4.118,50 para supervisor pedagógico. Cada candidato poderá se inscrever para apenas um cargo. Entre os requisitos está ter participado da Prova Nacional Docente (PND) de 2026 e comprovar a escolaridade exigida para a função.

A classificação será feita com base na análise de títulos, no tempo de serviço prestado na Rede Municipal de Ensino de Araxá na função pretendida e no resultado da PND. O resultado preliminar está previsto para 15 de janeiro de 2027, e a classificação final, para 22 de janeiro.

O processo seletivo terá validade de um ano a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período. A aprovação não garante contratação, que dependerá da necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

O edital completo pode ser consultado no link: tinyurl.com/364nt24f.

“Para os cargos com concurso vigente, a prioridade de convocação será dos candidatos aprovados. As vagas deste processo seletivo são para Professor de Educação Básica (PEB). Já os candidatos ao cargo de PAEI (Professor da Educação Infantil) com formação em magistério devem aguardar a regulamentação para convocação em 2027”, explica a secretária de Educação, Zulma Moreira.