Alegria e solidariedade marcam a Festa das Crianças do projeto Futsal do Futuro

A última sexta-feira, 25 de outubro, foi marcada por alegria e energia na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos, em Araxá, com a realização da Festa das Crianças do projeto Futsal do



Futuro. O evento reuniu mais de 80 alunos em uma manhã dedicada à diversão, à união e ao espírito de comunidade.

Graças às doações e parcerias de pessoas e empresas que acreditam no poder transformador do esporte, os participantes viveram um dia inesquecível. A programação contou com brinquedos infláveis, futebol de sabão, touro mecânico, pula-pula, lanche especial, saquinhos surpresa e picolé para todos, garantindo momentos de muita animação e integração entre os alunos.

O clima festivo tomou conta da Praça da Juventude, reunindo famílias, voluntários e a equipe do projeto, que se dedica diariamente a oferecer muito mais que aulas de futsal — uma verdadeira formação de valores, disciplina e convivência.

O Futsal do Futuro acontece na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos, e é realizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, com parceria da Copasa, Bem Brasil e CBMM, além do apoio da Prefeitura Municipal de Araxá. As aulas são gratuitas e voltadas para crianças e adolescentes, fortalecendo o compromisso do projeto com o desenvolvimento humano, social e esportivo.

Com cada iniciativa e evento, o Futsal do Futuro segue se consolidando como um espaço de aprendizado e cidadania, mostrando que quando o esporte, o amor e a solidariedade se unem, o resultado é pura transformação.