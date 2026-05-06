1º Festival Escolar de Futsal de Araxá começa neste sábado e movimenta mais de 450 alunos da rede municipal

A Prefeitura de Araxá, por meio das secretarias municipais de Esportes e Educação, promove o 1º Festival Escolar de Futsal de Araxá, reunindo 14 escolas e mais de 450 alunos da rede municipal de ensino. A iniciativa tem como propósito fomentar a prática esportiva, integrar os estudantes e valorizar o esporte como ferramenta educativa, ampliando oportunidades de desenvolvimento dentro e fora da escola.

Os jogos serão realizados sempre aos sábados, no Ginásio Poliesportivo Jacy Teixeira, no bairro Santa Luzia, que sediará todas as partidas da competição. A abertura oficial acontece neste sábado (9), às 8h. O festival segue com rodadas nos dias 16, 23 e 30 de maio, além de 13 de junho. Já as semifinais e finais serão disputadas no dia 27 de junho.

A cada sábado, os alunos participam das atividades, que envolvem as categorias Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, promovendo não apenas a competição, mas também a convivência, o respeito e o espírito de equipe entre os estudantes.

O projeto é organizado pela Associação Esportiva do Cerrado, em parceria com a Prefeitura de Araxá, e viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, com patrocínio master da CBMM.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, o festival fortalece o papel do esporte na formação dos alunos. “Essa integração entre escola e esporte é fundamental. Mais do que competir, os alunos têm a oportunidade de desenvolver disciplina, respeito e trabalho em equipe, valores que fazem diferença dentro e fora de quadra”, destaca.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, também ressalta a importância da iniciativa no ambiente escolar. “O esporte complementa o aprendizado em sala de aula e contribui diretamente para o desenvolvimento dos alunos. Essa parceria entre Educação e Esportes é muito importante, porque proporciona experiências que vão além do conteúdo pedagógico”, afirma.