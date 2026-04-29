Projeto Saque Inicial abre inscrições para aulas gratuitas de tênis em Araxá

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está com inscrições abertas para o projeto Saque Inicial, que oferece aulas gratuitas de tênis para a população e tem início na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC).

As atividades são destinadas a participantes a partir de 16 anos, com turmas de até 10 vagas, o que possibilita um acompanhamento mais próximo durante as aulas.

As inscrições podem ser feitas de forma online, por meio do link do Google Forms: https://forms.gle/e5u9A83LjSHrG4Bd9. Para efetivar a participação, é necessário entregar o termo de responsabilidade devidamente assinado: https://tinyurl.com/hhtw2hj5

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, o projeto amplia o acesso da população a diferentes modalidades esportivas no município.

“O Saque Inicial é mais uma oportunidade para que a população tenha acesso ao esporte de forma gratuita, com orientação adequada e em um espaço estruturado”, destaca.

Turmas e horários

As aulas acontecem no Centro Esportivo Álvaro Maneira, nos seguintes dias e horários:

• Segunda-feira: 17h às 18h

• Segunda-feira: 18h às 19h

• Quarta-feira: 17h às 18h

• Quarta-feira: 18h às 19h

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

Projeto Play na Areia segue com vagas abertas para beach tennis

O Projeto Play na Areia continua com vagas disponíveis para aulas de beach tennis, com turmas de até 10 participantes.

As atividades acontecem na Praça do Branco, nos seguintes horários:

• Segunda-feira: 9h às 9h45

• Segunda-feira: 9h45 às 10h30

As inscrições podem ser feitas de forma online pelo link: https://forms.gle/RRMziRficaEsotaw8