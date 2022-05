Alunos da Escola José Bento participam do projeto Plantio na Cultura

O Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá recebeu, nesta quinta-feira (12), os alunos da Escola Municipal José Bento, localizada na Comunidade Rural da Boca da Mata, para participação no projeto Plantio na Cultura.

No primeiro momento, os estudantes participaram de um tour guiado no museu, onde conheceram as obras e as histórias do local. Em seguida, realizaram, no jardim do espaço, o plantio de ervas medicinais e culinárias.

A atividade foi promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, que deu orientações sobre a forma correta de realizar o plantio. Participaram também a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Cynthia Verçosa, e o vereador Bosco Júnior.

“Com este projeto buscamos a preservação de um costume do campo, que é o plantio. E trazendo as crianças para dentro do museu, estamos estimulando também outro tipo de plantio: a cultura do conhecimento. É importante que elas saibam a história do espaço e se lembrem que deixaram sua marca no local”, destaca a coordenadora do museu e a idealizadora do projeto, Tatiana Ávila.

Ao final da visita, os alunos receberam mudas produzidas pela Casa do Pequeno Jardineiro. “Neste projeto priorizamos trazer as crianças da zona rural para elas terem a oportunidade de realizar um passeio e conhecerem um museu. Buscamos alinhar a preservação da cultura, a preservação ambiental e da história da nossa cidade”, ressalta a secretária Zulma Moreira.