Alunos da rede municipal participam do Festival Regional Estudantil de Taekwondo

O Festival Regional Estudantil de Taekwondo promovido pela Associação Araxá Taekwondo (AAT), agrega a participação de alunos da rede municipal de ensino nos projetos sociais desenvolvidos pela instituição com recursos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Durante o último sábado, 29 de junho, 120 estudantes das Escolas Municipais Professora Auxiliadora Paiva, Agar de Afonseca Silva, Leonilda Montandon (Caic) e Lia Salgado participaram do festival de iniciativa do professor Evandro Carlos da Silva. A competição foi chancelada pela Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais que enviou árbitros federados para o festival.

Além dos alunos, o festival contou, ao todo, com 250 atletas de Araxá e de equipes da região como de Uberlândia, Belo Horizonte, Divinópolis, Patrocínio, Ibiá, São Gotardo, Betim, Campos Altos e Rio Paranaíba. A Administração Municipal sempre apoia ações que incentivem a inclusão social por meio do esporte foi representada pelo Secretário de Esportes, Edinho Souza, e pela secretária de Educação, Edna de Fátima Resende Campos. Ambos receberam medalhas e certificados de participação do evento, acompanhada pelo Departamento de Projetos.