Alunos do projeto Dínamo Lobinho Transformando Vidas – futsal recebem kit uniforme

Mudar a realidade de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e utilizar o esporte como ferramenta de inclusão. Esse é o propósito do Projeto Dínamo Lobinhos Transformando Vidas que realizou a entrega de kit com camisa, calção, meião, meia, boné, garrafinha, caneleira e tênis de futsal na última quarta-feira (14). O projeto realiza atividades esportivas e educacionais para jovens carentes do município.

O prefeito Robson Magela e vereadores participaram da entrega dos materiais para as aulas e destacaram a importância do projeto para a comunidade. “Fico muito feliz em participar desse momento tão importante na vida desses jovens. Os valores que essas crianças vão aprender aqui, levarão para o resto da vida, por isso o município tem a satisfação de apoiar esse tipo de ação”, ressalta.

De acordo com o presidente da Associação Dínamo, Ayres Donizete de Paulo, o esporte é o lugar propício para a transformação social do indivíduo. “Queremos que as crianças encontrem nesse projeto o caminho certo. Aqui todos são tratados de forma igual e oportunizamos condições para que vislumbrem um futuro promissor”, destaca.

O “Dínamo Lobinho Transformando Vidas” é gratuito, aberto à comunidade e destinado a crianças de 9 a 11 anos. Para participar é necessário estar matriculado na rede regular de ensino. As atividades são realizadas na quadra anexa à escola Agar Afonseca e Silva, no Pão de Açúcar IV.

O projeto é executado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, pelo Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte, com patrocínio da CBMM.