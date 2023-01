Ampara fecha 2022 com mais de 4.500 atendimentos em Araxá

A Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) encerrou as atividades em 2022 com 5.841 atendimentos prestados à comunidade araxaense. Entre os beneficiados, estiveram pacientes que travam a batalha na linha de frente contra a doença e familiares.

Além do auxílio no tratamento do câncer com ações como doação de medicamentos; fisioterapia; auxílio nutricional, psicológico e assessoria jurídica, a instituição promove também atividades paralelas que auxiliam no processo de recuperação, como aulas de música, artesanato, barra de access, arteterapia, entre outras atividades integrativas.

Para 2023, segundo o presidente José Humberto Gonçalves, a expectativa é que o acesso da comunidade aos serviços da Ampara seja ampliado. “No ano passado, conseguimos prestar uma assistência gratuita e humanitária a vários pacientes de Araxá. Tudo isso foi possível graças ao apoio do poder público e da comunidade, que nos auxiliou com doações e apoiou nossas atividades e eventos. Neste ano, a expectativa é continuar com os atendimentos já prestados, proporcionando apoio e qualidade de vida à população araxaense”, conta.

José Humberto destaca também o auxílio concedido às famílias dos assistidos. “A luta contra o câncer é uma batalha que envolve tanto a pessoa que está com a doença quanto para quem está ao redor, como os familiares que lidam com a situação. Por isso, buscamos fazer um trabalho amplo e integrativo, para que todos passem por esta fase da melhor maneira”, ressalta.

A Ampara

Fundada em 2015 como uma instituição 100% araxaense, a Ampara presta atendimentos a pessoas com câncer de todas as idades e classes sociais.

Como forma de arrecadação de recursos, a Associação promove anexo à sede da instituição (Avenida Senador Montandon, 98, Centro) o bazar solidário, que vende calçados e vestimentas a preços populares. A entidade recebe também a doação de cestas básicas e auxílio financeiro.

Interessados em apoiar o trabalho da Ampara podem entrar em contato pelo telefone (34) 3612 – 1611, onde é possível marcar também uma visita presencial à sede da instituição.