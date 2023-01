Ampara lança campanha para arrecadação de suplementos nutricionais para o tratamento de assistidos

A Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) está realizando a ‘Campanha de Arrecadação de Suplementos Nutricionais’, visando continuar prestando a assistência aos assistidos que necessitam do produto no tratamento contra a doença. As doações podem ser realizadas na sede da instituição.

Os suplementos utilizados no tratamento dos pacientes são o Trophic 1.5 ou 1.2, Isosource 1.5 ou 1.2 e Isosource Soya. Eles são específicos para quem apresenta risco de desnutrição ou dificuldade de alimentação durante o tratamento de quimioterapia ou radioterapia. O gasto para aquisição gira em torno de R$ 6 mil por mês.

Conforme a nutricionista da Ampara, Larissa Rezende, os suplementos são utilizados no tratamento de pessoas que não conseguem mais se alimentar via cavidade oral.

“Nestes casos, os pacientes recebem o que chamamos de alimentação enteral, por meio de uma sonda ligada diretamente no estômago ou no intestino. Geralmente, os pacientes que têm câncer de cavidade oral ou na cavidade gastrointestinal: esôfago, estômago, intestino; ou outros tipos de câncer, como o de pâncreas, passam por este procedimento”, explica.

“Essa alimentação mantém o estado nutricional do paciente. Por ser uma dieta de valor aquisitivo mais alto, a gente necessita de um estoque maior do produto para continuar prestando esse atendimento na instituição”, complementa Larissa.

As doações podem ser realizadas na sede da Ampara (Avenida Senador Montandon, 98, Centro). Outra forma de ajudar é pelo Pix da Associação, por meio da chave CNPJ 21.566.636/0001-75. Demais informações podem ser adquiridas pelo telefone (34) 3612 – 1611.