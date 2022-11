Ampara realiza o 2° Festival de Pizza no dia 19 de novembro

A Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) realiza no dia 19 de novembro, o 2° Festival de Pizza. Toda renda arrecadada será convertida para arcar com custos e assistências para o tratamento dos assistidos da instituição.

As pizzas serão pré-assadas em dois sabores: calabresa ou frango. Elas poderão ser retiradas na sede da Ampara (Avenida Senador Montandon, 98, Centro), no dia do festival, das 10h às 13h. Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência ou na hora. O valor é de 25 reais.

“Além das pessoas poderem saborear uma deliciosa pizza, com essa ação vamos arrecadar fundos que auxiliem os nossos assistidos em ações de prevenção e tratamento contra o câncer, como a compra de alimentos, suplementos, remédios e demais necessidades”, destaca a coordenadora da Ampara, Juliana Silva.