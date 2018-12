Ano começa com ‘Oficinas Sesc’ em Araxá

Além de descansar, as férias de janeiro podem ser uma ótima oportunidade para aperfeiçoar ou adquirir novos conhecimentos. As Oficinas Sesc chegam a Araxá com atividades que vão mexer com o corpo e a imaginação de crianças e adultos. Os interessados em participar devem procurar a unidade do Sesc levando RG, CPF e documentação da criança (para as atividades direcionadas ao público infantil).

Confira abaixo as oficinas disponíveis e suas informações gerais:

A unidade oferecerá a Oficina de Ballet Clássico nos dias 7, 9 e 12 de janeiro. A atividade é direcionada a crianças com idades entre 4 e 14 anos. A instrutora de Dança será Raíra Paiva, que atua com a linguagem na unidade

A oficina, com uma hora de duração, apresentará técnicas do Ballet Clássico, oferecendo uma pequena mostra do que será desenvolvido nos cursos em 2019. A responsável pela atividade será Raíra Paiva, instrutora de Dança da unidade.

TURMAS DIA 7

18h às 19h

Inscrições: 3 a 7 de janeiro

Público alvo: crianças de 7 a 11 anos

Vagas: 20

19h às 20h

Inscrições: 3 a 7 de janeiro

Público alvo: crianças de 11 a 14 anos

Vagas: 20

TURMAS DIA 9

18h às 19h

Inscrições: 3 a 9 de janeiro

Público alvo: crianças de 7 a 11 anos

Vagas: 20

19h às 20h

Inscrições: 3 a 9 de janeiro

Público alvo: crianças de 11 a 14 anos

Vagas: 20

TURMAS DIA 12

9h às 10h

Inscrições: 3 a 12 de janeiro

Público alvo: crianças de 7 a 11 anos

Vagas: 20

10h às 11h

Inscrições: 3 a 12 de janeiro

Público alvo: crianças de 11 a 14 anos

Vagas: 20

11h às 12h

Inscrições: 3 a 12 de janeiro

Público alvo: crianças de 4 a 6 anos

Vagas: 20

Mais informações:

Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Vila Santa Terezinha) | (34) 3201-8100