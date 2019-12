Anunciadas as atrações musicais do FestNatal Araxá 2019; atração internacional é confirmada

A presidente da Fundação Acia, Régia Côrtes, anunciou durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (11) as atrações musicais do FestNatal Araxá. Régia ressaltou que, apesar das mudanças estratégicas ocorridas em 2019, a grade de espetáculos manteve a coerência com o que foi apresentado nos anos anteriores. “Sempre temos atrações de renome nacional, mas também fazemos questão de valorizar os talentos de Araxá e, por isso, o FestNatal é esse sucesso todo”, explica.



Entre os nomes anunciados estão Caio Mesquita, Igor Prado Quinteto, Edu Machado, Diego Figueredo, Gabriel Grossi e a atração internacional Rafael Wressing – tecladista da Áustria (confira abaixo a programação completa). As atrações musicais começam a se apresentar a partir do dia 13 no Expominas. “Nós teremos um espaço muito mais amplo, de sete mil metros quadrados, que nos propicia uma extensão maior do evento, do término das atrações e também mais segurança. Fora isso, é um período chuvoso. Vamos manter a arena que a população de Araxá se acostumou a ver e ainda temos o pavilhão, um espaço coberto, com banheiros, tudo com acessibilidade”, ressalta Régia.



Uma das novidades deste ano é uma maratona cultural que será realizada entre os dias 21 e 23 de dezembro. “Serão dias em que o festival vai começar bem mais cedo e teremos dezenas de atrações até a noite. A maioria dos artistas são locais e ainda estamos fechando uma grande atração nacional”, antecipa Régia.



Programaçãomusical



Dia 13/12

20:00/21:30 – CHEGADA DO PAPAI NOEL/ CARRETA COCA C0LA

21:30/22:00 – CORAL AABB

22:00/22:30 – CERIMONIAL DE ABERTURA

22:30/24:00 – CIRCO MARIMBONDO



Dia 14/12

19:30/20:30 – BÊJAZZ ON THE STREET

20:30/22:00 – CAMERATA + OPC (UDI)

22:00/23:30 – CAIO MESQUITA – 22 H



Dia 15/12

20:00/20:30 – JOÃO LIMA

20:30/21:30 – OPA ROCK

22:00/23:30 – IGOR PRADO QUINTETO & RAPHAEL WRESSNIG



Dia 16/12

19:00/23:30 -FESTIVAL DA DANÇA



Dia 17/12

19:30/20:00 – QUINTETO DE CORDAS AMADEUS

20:00/21:30 – JAIME NASCIMENTO QUINTETO

21:30/23:00 – AUTO DE NATAL



Dia 18/12

20:30/22:00 – PARADA DE NATAL DA CORTE DO PAPAI NOEL (SP)

22:00/23:30 – SIX ROCKSTRING



Dia 19/12

15:00/17:00 – OFICINA -GAITAS DE MINAS

20:10/21:40 – MILTONS

21:40/22:30 – GAITAS DE MINAS

22:30/24:00 – EDU MACHADO QUINTETO



Dia 20/12

20:00/21:00 – MANGA ROSA

21:00/22:30 – GRUPO CHORANDO NA PRAÇA

22:30/23:30 – DIEGO FIGUEIREDO TRIO & GARIEL GROSSI





MARATONA FESTNATAL

Dia 21/12

13:00/14:00 OS ARACHÁS

14:00/14:50 WILLIAN – OS PEQUENOS ROQUEIROS

15:50/15:00 VENCEDOR DOS NOVOS TALENTOS

15:00/16:00 AUGUSTO MAIA

16:00/17:00 LORENA BENDZ

17:00/18:00 GERMANO SORAGGI

18:00/19:00 US MOURA

19:00/20:30 BANDA VINITH

20:30/22:00 MARCÃO E OS TIÃO

22:00/23:30 SAMBA QUENTE



Dia 22/12

10:00/12:00 PROJETO TALENTOS DA TERRA

12:00/12:45 FELIPE ROSA TRIO

12:45/13:30 HAROLDO JUNIOR TRIO

13:30/15:30 PROJETO TALENTOS DA TERRA

15:30/16:30 LIPE E NANDO

16:30/17:30 FLAVIO E LEANDRO

17:30/18:30 VITOR E VERSOL

18:30/19:30 OS TRUTA DA VIOLA

19:30/20:30 MAYRA GIL & BANDA

20:30/22:00 LUDY & MILLER

22:00/23:30 100% CAIPIRA



Dia 23/12

20:00/21:00 VI-VOZ

21:00/21:20 CERIMONIAL DE ENCERRAMENTO

21:20/22:30 MOURA BLUES



Terça-feira (10)

Nesta terça-feira (10) muitos pais aproveitaram uma trégua da chuva para levar os filhos no fim da tarde na Vila do Noel, na praça Governador Valadares. “A gente sempre passa por aqui e vê muita gente na praça. Hoje resolvemos parar um pouco e acabamos ficando. Minha filha está adorando”, diz o jardineiro Jeferson Soares.



Enquanto alguns se divertiam tirando fotos nos bonecos gigantes, havia fila para participar das oficinas. Quando começou a anoitecer os presentes foram brindados com uma apresentação musical dos grupos Tocando a Vida e 60+, projetos do Centro Júlio Dário.



A apresentação do Coral Doce Melodia, formado por alunos do projeto AABB Comunidade desta vez foi na Prefeitura.No Teatro Municipal seguiram as apresentações da Escola de Dança e Arte – Vidançarte. “Nosso espetáculo esse ano vem com o tema ‘Rio’ (filme) e cada bailarina dança conforme a sua especialidade. Temos ballet, jazz e hip hop neste evento. A preparação começou no meio do ano e vale a pena pelo grande público que nós tivemos nestas duas noites”, explica a coreógrafa Maiara Cardoso.



Gabriela Moreira Camargos é bailarina e se apresenta no FestNatal Araxá há vários anos. Ela conta que sempre é bom voltar a esse palco. “Foi emocionante. A gente se une bastante para ajudar um ao outro, é como uma família. Dancei a abertura e tenho mais duas apresentações. É o reconhecimento da cultura da dança em Araxá”, diz.



Quem tem ido ao Teatro Municipal prestigiar os espetáculos diz que não se arrepende. “Tá muito bom. Já vim em dois dias e é muito importante porque envolve a família, envolve a cidade em torno da cultura”, diz a supervisora pedagógica Sinara Aparecida de Lima.



“Estrutura bacana, espetáculo maravilhoso. Foi a primeira vez que vi minha filha se apresentar. Fiquei muito emocionada, todos estão de parabéns”, diz a empresária Lilian Morais.



Programação:



QUARTA – FEIRA (10)



Teatro Municipal – 19h30

Vidançarte – Escola de Dança e Arte

Praça Governador Valadares

Vila do Noel – de 17h às 20h

Coral Doce Melodia

– 14h no Banco do Brasil



Tudo gratuito

Todas as atividades do FestNatal Araxá são gratuitas e abertas ao público. O evento é uma promoção da Fundação Cultural ACIA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Governo Federal, com o patrocínio máster CBMM, patrocínio de Zema, Bem Brasil, Mart Minas, Rio Branco Combustíveis, Codemig e Governo de Minas; com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, ACIA e TV Integração.



Serviço:

FestNatal 2019

Data: de 1º a 23/12

Local: Teatro Municipal + Praça Governador Valadares + Expominas + atividades itinerantes