Apae e oficina no primeiro dia do Tri Ciclo em Araxá

O ginásio da Apae foi palco da primeira apresentação do teatro “Brincando Com O Tempo”, no ciclo de 08 locais em que a atração do projeto Tri Ciclo Espetáculos será proporcionada. No local assistidos da Apae assistiram a peça e tiveram mais do que um momento de diversão, eles aprenderam que há formas de brincar e aquietar mesmo estando dentro de casa num dia chuvoso. Alunos de 12 escolas e 03 instituições serão contemplados.

A atriz Rosana Loren encena a peça “Brincando Com O Tempo”, com participação especial de Rê Mineira, elas contam a história da menina Mariola, que como muitas crianças, tem o tempo totalmente preenchido com muitos afazeres e acaba deixando ela ansiosa por férias. A menina passa grandes apuros para aprender a lidar com a ansiedade enquanto aguarda o presente que o tempo vai lhe trazer. O espetáculo comemora 15 anos de turnê.

Até quinta-feira, 07 de novembro, a atração será levada para Cemeis Maria das Dores Faria da Fonseca e Balão Mágico, Colégio Atena, Recanto do Idoso São Vicente de Paulo, Cemei Conceição Velasco e Escola Municipal Francisco Braga, Centro Estudantil Presbiteriano de Assistência à Criança (Cepac) e Cemei Sarah Valle, Cemei Professora Francisca Querina Martins de Oliveira, Cemei Querobina Gomes Borges, e Escola Municipal Agar de Afonseca e Silva.

Programação de teatro, oficina e música pensada para contemplar o público araxaense e também da região. Em Araxá o projeto Tri Ciclo Espetáculos tem o patrocínio da CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração), é realizado pela Tri Ciclo Produções dirigida por Lívia Ferolla e Cynthia Verçosa, e efetivado através da Lei de Incentivo à Cultura – Secretaria Especial de Cultura – Ministério da Cidadania.

A primeira infância foi a escolha para atualizar profissionais que atuam com meninos e meninas com idade até 05 anos. Educadoras das redes pública, particular e projetos sociais e educacionais, compreenderam como trabalhar a linguagem do aprendizado. O tema “Brincadeiras Teatrais” foi trabalhado por Cauê Salles na noite de 04 de novembro, no Centro de Formação Profissional Júlio Dário.

A sexta-feira, 08 de novembro, será de show de forró pé-de-serra com Tino Gomes e banda em “Forró de Juventino” a partir de 21 horas no Grann Hall (avenida Ministro Olavo Drummond, 2.800). Toda a programação tem entrada gratuita e os convites podem ser retirados em pontos estratégicos, acompanhe a lista de locais pelas redes sociais: @espetaculostriciclo (Instagram); Tri Ciclo Espetáculos (Facebook), e no YouTube – Projeto Tri Ciclo.