Apostador Araxaense foi um dos três premiados com o maior prêmio da Quina. Os demais ganhadores são de João Alfredo (PE) outro no Rio de Janeiro (RJ). Eles acertaram as cinco dezenas do concurso 5321.

O sorteio foi nesta quinta em São Paulo. Os números sorteados foram 03-06-07-28-29. Segundo a Caixa, o prêmio que será recebido por cada um dos bilhetes vencedores será de R$ 11.540.856,13, de um total de R$ 34.622.568,39.