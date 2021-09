Araxá alcança 96% da população adulta imunizada com a 1ª dose ou aplicação única da vacina contra Covid-19

Já foram 80.488 pessoas imunizadas com pelo menos uma dose contra a Covid-19 em Araxá. Com o número, o município alcançou 96% da população adulta vacinada na última sexta-feira (17) após o mutirão de repescagem para quem estava com o Cartão de Vacina em atraso. O índice só foi atingido devido ao esforço da Prefeitura de Araxá para acelerar o ritmo da vacinação e imunizar o mais rápido possível todos moradores da cidade.

De acordo com a estimativa do DataSUS, departamento do Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS) responsável por coletar, processar e disseminar informações sobre a saúde no país, a cidade tem uma estimativa populacional de 83.837 moradores com mais de 18 anos. Ao todo, a Secretaria Municipal de Saúde já aplicou 118.641 vacinas contra o coronavírus, sendo 75.539 de 1ª dose, 38.153 de 2º dose e 4.949 de dose única.

Mais de 51% da população adulta, 43.102 pessoas, já estão com o esquema vacinal completo (duas doses da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac ou dose única da Janssen), o que garante a eficácia dos medicamentos, mas não impede o contágio. Segundo os estudos conduzidos com cada uma das vacinas em uso contra a Covid-19, a imunização em duas doses aumenta e prolonga a proteção contra o vírus e reduz as chances de casos graves da doença.

“Quem ainda não se vacinou, pedimos que procure as Unidades de Saúde assim que o município receber mais vacinas para aplicação da 1ª dose, e da mesma forma, pessoas que estão com a 2ª dose em atraso. Toda semana temos feito antecipação. Quanto mais gente realizar a imunização completa, menores serão as chances de surgir novas variantes, dessa forma, a circulação do vírus reduz significantemente. Precisamos da conscientização e ajuda de todos para retomar à normalidade o mais rápido possível”, destaca o prefeito Robson Magela.

A coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Erica Fonseca, ressalta os bons números de Araxá. “Acredito que temos praticamente toda a cidade imunizada. Alcançamos 96% da população adulta vacinada. Um número que retrata o belo trabalho de todas as pessoas que fazem o nosso sistema de saúde funcionar “, afirma.